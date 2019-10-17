ЦИК предлагает изменить порядок временной смены места голосования

День выборов (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность изменения порядка временной смены места голосования без изменения избирательного адреса. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК по итогам сегодняшнего совещания.

В комиссии предлагают упростить данную процедуру, предусмотрев в проекте Порядка новые положения. В частности предлагается разрешить обращаться в реестр избирателей не только в бумажной, но и электронной форме; предусмотреть возможность подачи заявления уполномоченными лицами избирателей, которые не передвигаются самостоятельно; упростить процедуру обращения для украинцев за границей, разрешив подачу заявления через диппредставительства.

Во время президентских выборов в ЦИК хотят разрешить избирателю выбрать место голосования как во время первого тура, так, по желанию, сразу и на второй.

Сейчас указанный проект документа рассматривают члены ЦИК и готовят в него предложения. В комиссии предложили до 23 октября предоставить свои предложения всем желающим.

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