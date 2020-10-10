ЦИК признала киборга Шараскина, позывной "Богема", нардепом от Голоса вместо Вакарчука
Шараскин воевал на Донбассе с 2014 по 2016 год, участвовал в обороне Донецкого аэропорта – командовал ротой ДУК Правый сектор
Сегодня, 10 октября, Центральная избирательная комиссия признала Андрея Шараскина народным депутатом от партии Голос вместо основателя этой политической силы Святослава Вакарчука. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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По данным комиссии, юрист Алина Свидерская, которая была под 19-м номером в партийном списке, не предоставила документы, необходимые для регистрации ее народным депутатом. Поэтому ЦИК предоставил мандат Андрею Шараскину.
В Центризбиркоме информируют, что Шараскин Андрей Андреевич, родился 20 сентября 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель частного предприятия Театральная компания Андрея Шараскина, член политической партии Голос, проживает в городе Тернополе, судимость отсутствует, включен в избирательный список под №20.
Шараскин, позывной "Богема", воевал на Донбассе с 2014 по 2016 год, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, командовал ротой ДУК Правый сектор.
- 18 июня Вакарчук заявил о намерении сложить депутатский мандат. 26 июня Голос принял решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
- 19-тым депутатом от Голоса должна была стать Алина Свидерская, однако она отказалась от мандата.
- 8 октября в Голосе сообщили, что место Вакарчука в Верховной Раде займет Шараскин.
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