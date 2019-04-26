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26.04.2019, 18:16

ЦИК сообщила, когда объявит официальные результаты выборов

ЦИК сообщила, когда объявит официальные результаты выборов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

30 апреля в полдень Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты выборов

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Центральная избирательная комиссия объявит официальные результаты голосования во втором туре президентских выборов 30 апреля около 12:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Ранее сегодня комиссия объявила результаты выборов в пределах зарубежного избирательного округа. В ЦИК сообщили, что за границей участие во втором туре президентских выборов приняли 59 тысяч 830 украинцев. В заграничном избирательном округе лидерство получил Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,73% избирателей, Владимира Зеленского поддержали 43,78% избирателей.

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25 апреля Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения официальных результатов выборов. По его мнению, это делается для того, чтобы не дать ему возможность распустить Раду. В комиссии обвинения опровергли.

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Теги: выборы, цик
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