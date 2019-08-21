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ЦИК зарегистрировала нардепами Киву, Бужанского и Штепу

ЦИК зарегистрировала нардепами Киву, Бужанского и Штепу - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
21.08.2019, 17:50

Сегодня депутатами официально стали еще 83 избранника

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании продолжила регистрацию нардепов парламента девятого созыва. Сегодня были зарегистрированы еще 83 депутата, передает пресс-служба ЦИК. Всего, на данный момент, официально нардепами считаются 321 человек.

Среди тех, кто избирался по партийным спискам сегодня зарегистрировали Руслана Стефанчука, Владислава Криклия, Юрия Бойко, Сергея Левочкина, Илью Киву, Михаила Забродского (ранее он командовал Десантно-штурмовыми войсками), Ахтема Чийгоза, Иванну Климпуш-Цинцадзе, Ирину Фриз, Владимира Арьева и других.

36 человек, избранных по мажоритарке, сегодня также прошли регистрацию. Это Максим Бужанский (который недавно фигурировал в скандале со СМИ), Сергей Штепа (представитель Слуги народа), Валерий Гнатенко и многие другие.

Однофамилица Сергея Штепы - одиозная экс-мэр Славянка в Верховную Раду баллотировалась по спискам Оппозиционной платформы - За життя под 74-м номером, поэтому в Раду пока не попала.

  • Внеочередные выборы в Раду прошли 21 июля.
  • 12 августа ЦИК зарегистрировала первых 25 депутатов нового созыва Верховной Рады.
  • Первое заседание парламента девятого созыва состоится в четверг, 29 августа.

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