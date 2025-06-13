ЦПД: Госдума РФ цинично распространила вымышленный список "ударов ВСУ по гражданским"

Кремль, Москва (фото - ЕРА)

Государственная дума России опубликовала список якобы "украинских ударов по гражданским целям" в Курской области. Этот список активно распространяется через пропагандистские медиа и является частью масштабной дезинформационной кампании против Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации.

В список вошли, в частности, сообщения о "зверствах ВСУ" относительно жителей Курской области, в том числе выдумки о "сотнях убитых гражданских" и "артобстрелах жилых домов". Как отмечает Центр противодействия дезинформации, эти случаи ранее уже опровергались как ложные.

Вымышленный список россиян (Фото: ЦПИ)

"Никаких доказательств этих вымышленных "преступлений" российская пропаганда так и не обнародовала, а "следствие" ведется с многочисленными нарушениями", – сообщили в ЦПД.

В Центре подчеркивают, что подобные списки – это часть целенаправленной информкампании России против Украины. Ее цель – создать образ Украины и украинских защитников как террористов, военных преступников. Россияне, по замыслу этой кампании, – "жертвы неспровоцированных украинских зверств".

"Активизация Россией дезинформационной кампании по "преступлениям ВСУ" – очередная попытка сместить фокус внимания с доказанными военными преступлениями армии РФ в Украине", – подчеркнули в Центре.