ЦПД: Російська Держдума цинічно поширила вигаданий список "ударів ЗСУ по цивільних"

Дані дії є частиною цілеспрямованої інформкампанії російської пропаганди проти України, зазначають у ЦПД

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Державна дума Росії опублікувала список нібито "українських ударів по цивільних цілях" у Курській області. Цей перелік активно поширюється через пропагандистські медіа і є частиною масштабної дезінформаційної кампанії проти України, повідомляє Центр протидії дезінформації.

До списку увійшли, серед іншого, повідомлення про "звірства ЗСУ" щодо мешканців Курської області, зокрема вигадки про "сотні вбитих цивільних" та "артобстріли житлових будинків". Як зазначає Центр протидії дезінформації, ці випадки раніше вже спростовувалися як неправдиві.

Вигаданий список росіян (Фото: ЦПД)

"Жодних доказів цих вигаданих "злочинів" російська пропаганда так і не оприлюднила, а "слідство" ведеться з численними порушеннями", – повідомили в ЦПД.

У Центрі підкреслюють, що подібні списки – це частина цілеспрямованої інформкампанії Росії проти України. Її мета – створити образ України й українських захисників як терористів, воєнних злочинців. Натомість росіяни, за задумом цієї кампанії, – "жертви неспровокованих українських звірств".

"Активізація Росією дезінформаційної кампанії щодо "злочинів ЗСУ" – чергова спроба змістити фокус уваги з доведених воєнних злочинів армії РФ в Україні", – наголосили в Центрі.