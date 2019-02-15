ЦПК еще в декабре отказали в открытии дела против Тимошенко - САП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в декабре отказали Центру противодействия коррупции в возбуждении дела против нардепа и кандидата в президенты Юлии Тимошенко о ее возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.

По его словам, ЦПК в декабре обратился сначала в НАБУ, затем в САП "с точно таким же заявлением, аналогичным слово в слово, только в шапке было "Холодницкому" вместо "Луценко", и им отказали в регистрации в ЕРДР, поскольку было недостаточно данных для начала производства".

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Холодницкий добавил, что представители ЦПК обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в суде, который в итоге установил законность действий НАБУ и САП.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко поручил САП рассмотреть, стоит ли открывать уголовное дело против Тимошенко. Сама кандидат в президенты незаконное обогащение отрицает.