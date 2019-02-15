Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.02.2019, 17:27

ЦПК еще в декабре отказали в открытии дела против Тимошенко - САП

ЦПК еще в декабре отказали в открытии дела против Тимошенко - САП - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Холодницкий сообщил, что ЦПК уже обращался в САП и НАБУ и получил отказ

Реклама
Реклама

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в декабре отказали Центру противодействия коррупции в возбуждении дела против нардепа и кандидата в президенты Юлии Тимошенко о ее возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает Укринформ

По его словам, ЦПК в декабре обратился сначала в НАБУ, затем в САП "с точно таким же заявлением, аналогичным слово в слово, только в шапке было "Холодницкому" вместо "Луценко", и им отказали в регистрации в ЕРДР, поскольку было недостаточно данных для начала производства". 

Реклама

Холодницкий добавил, что представители ЦПК обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в суде, который в итоге установил законность действий НАБУ и САП.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко поручил САП рассмотреть, стоит ли открывать уголовное дело против Тимошенко. Сама кандидат в президенты незаконное обогащение отрицает.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, назар холодницкий, набу, сап, юлия тимошенко, незаконное обогащение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 