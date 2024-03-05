ТЦК о воинском учете: Неизвестно, какой будет механизм сверки данных через Дию

Истомин считает, что сколько бы ни вносили данные в электронную базу – "они будут недостоверными"

Военкомат. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ STANISLAV KOZLIUK)

В контексте электронного обновления военно-учетных данных через Дию неизвестно, каким будет механизм сверки этих данных Об этом сообщил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования (военкомата) Роман Истомин в интервью Телеграфу.

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На вопрос журналиста, улучшит ли ситуацию мобилизационного процесса предложение внедрить электронное обновление военно-учетных данных через "Дію", Истомин отметил, что на сегодня депутаты внесли уже более четырех тысяч поправок и не известно, что будет отвергнуто, а что будет утверждено.

"Пока неизвестно, каким будет механизм сверки данных через "Дію", – констатировал он.

По словам представителя Полтавского военкомата, в Украине еще с 2019 года внедряется электронная база данных для хранения информации о призывниках, военнообязанных и резервистах "Оберіг".

"Проделана большая работа, но еще не все данные оцифрованы, некоторые хранятся в бумажном виде. И какой смысл с того, если гражданин предоставил свой адрес пять лет назад и после этого уехал в другой город или вообще за границу и не стал на воинский учет?", – отметил Истомин и подчеркнул, что сколько бы ни вносили те данные в электронную базу – "они будут недостоверны".

Он отметил, что цель ТЦК укомплектованное боеспособное украинское войско и не принципиально, каким образом будут комплектоваться ВСУ – по контракту или по мобилизации.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые из них могут изменяться ввиду соответствующих правок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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