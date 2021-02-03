Верховный суд отказал Тупицкому
Сегодня, 3 февраля, Верховный суд отказал главе Конституционного суда Александру Тупицкому в рассмотрении его иска о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского об отстранении его от должности председателя КСУ. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
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Как отмечается, суд принял решение об отказе в открытии производства по делу Тупицкого, поскольку его иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.
В Верховном суде объяснили, что вопрос о неконституционности указа президента относится к юрисдикции Конституционного суда Украины.
Также Суд отметил, что правовой статус президента относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции относительно объема его полномочий относится к юрисдикции исключительно КСУ.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой.
- 1 февраля Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ Зеленского.
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