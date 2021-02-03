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Верховный суд отказал Тупицкому

03.02.2021, 20:56
Верховный суд отказал Тупицкому - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Сегодня, 3 февраля, Верховный суд отказал главе Конституционного суда Александру Тупицкому в рассмотрении его иска о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского об отстранении его от должности председателя КСУ. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Как отмечается, суд принял решение об отказе в открытии производства по делу Тупицкого, поскольку его иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

В Верховном суде объяснили, что вопрос о неконституционности указа президента относится к юрисдикции Конституционного суда Украины.

Также Суд отметил, что правовой статус президента относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции относительно объема его полномочий относится к юрисдикции исключительно КСУ.

  • 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
  • В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой.
  • 1 февраля Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ Зеленского.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский ксу верховный суд Александр Тупицкий

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