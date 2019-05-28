Турчинов: Видео Данилюка не имеет отношения к Аппарату СНБО

Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

дополнено

Видео, которое опубликовал у себя в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, не имеет отношения к Аппарату СНБО. В сюжете показаны отдельные помещения в Администрации президента на улице Банковой. Об этом сообщил в Facebook экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Турчинов пишет, что поскольку Данилюк не объяснил подробно, где происходит съемка, у людей может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО.

Главный ситуационный центр СНБО расположен на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находится под надежной охраной и работает в штатном режиме, написал Турчинов.

Бывший пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко у себя в Facebook написал, что вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.

Он отметил, что никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только on-line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой.

Ранее сегодня Данилюк опубликовал видео "ситуативной комнаты", откуда вынесли мониторы и сервера.