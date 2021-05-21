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Турчинов заявил, что не поручал Медведчуку переговоры. Но просил поговорить с Путиным

21.05.2021, 17:08
Турчинов заявил, что не поручал Медведчуку переговоры. Но просил поговорить с Путиным - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

В 2014 году на тот момент и. о. президента Александр Турчинов не уполномачивал нынешнего лидера ОПЗЖ Виктора Меведчука на переговоры с российскими боевиками. Но просил его передать президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот немедленно освободил Крым и прекратил агрессию. Об этом заявил Турчинов, передает его пресс-служба.

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Турчинов утверждает, что не поручал Медведчуку вести переговоры с российскими террористами. Однако у него была встреча с Медведчуком в 2014-м, которую организовал ныне нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

По его словам, Медведчук сообщил на встрече, что Кремль не признает Турчинова и.о. президента, а считает легитимным президента-беглеца Виктора Януковича.

При этом Медведчук сказал, что может передать Путину любую информацию, утверждает Турчинов.

"На что я сказал Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Медведчук спросил: "А серьезно?". Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет", – добавил Турчинов.

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Марк Сировой
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владимир путин переговоры александр турчинов виктор медведчук
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