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Турецкие суда продолжат вывоз зерна несмотря на позицию РФ – глава Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 23:06
Турецкие суда продолжат вывоз зерна несмотря на позицию РФ – глава Минобороны - Фото
Хулуси Акар (Фото - EPA)

Суда под флагом Турции будут и далее участвовать в морском экспорте продовольствия из Украины, несмотря на позицию России. Об этом заявил сегодня в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

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Акар сказал, что "зерновые соглашения" были выгодны для всех сторон, и что Турция хочет продолжать выполнение этого соглашения и продолжения поставок зерна. По его данным, в рамках соглашения через Турцию уже прошли более 10 млн тонн экспортного зерна.

Он заявил, что все стороны должны проявлять осторожность при соблюдении соглашения, и добавил, что Турция надеется на его продление. 

Министр указал, что продолжается транспортировка продовольствия кораблями, которые уже вышли украинских из портов, и подчеркнул, что у судов под турецким флагом "никаких проблем не было".

СПРАВКА. 29 октября Москва заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Как сформулировали оккупанты, они "не могут гарантировать безопасность гражданских судов". Экспорт зерна прекратился. Руководство РФ и их пропагандистские СМИ далее разнесли, что военные дроны якобы запускали с зерновозов. 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Как выразились в Анкаре, вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России. 31 октября из портов вышли 12 судов с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Читайте также: Разбор | "Ключ лежит в Анкаре". Сможет ли зерновая сделка работать без России

Сергій Бережний
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Турция экспорт зерна Хулуси Акар зерновое соглашение
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