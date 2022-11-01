Турецкие суда продолжат вывоз зерна несмотря на позицию РФ – глава Минобороны

Суда под флагом Турции будут и далее участвовать в морском экспорте продовольствия из Украины, несмотря на позицию России. Об этом заявил сегодня в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

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Акар сказал, что "зерновые соглашения" были выгодны для всех сторон, и что Турция хочет продолжать выполнение этого соглашения и продолжения поставок зерна. По его данным, в рамках соглашения через Турцию уже прошли более 10 млн тонн экспортного зерна.

Он заявил, что все стороны должны проявлять осторожность при соблюдении соглашения, и добавил, что Турция надеется на его продление.

Министр указал, что продолжается транспортировка продовольствия кораблями, которые уже вышли украинских из портов, и подчеркнул, что у судов под турецким флагом "никаких проблем не было".

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Сергій Бережний

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