Турецкий омбудсмен планирует посетить украинских пленных в России

На прошлой неделе Малкоч посетил Украину и встретился с семьями украинских пленных

Шереф Малкоч (Фото: Институт омбудсмена Турции)

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч намерен совершить визит в Россию и посетить места содержания украинских пленных. Об этом он сообщил в интервью изданию Укринформ.

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По словам Малкоча, вместе с российским омбудсменом он посетит места содержания украинских военнопленных в России, если "будет такая возможность и необходимые разрешения".

"Планируем встретиться с семьями российских пленных в Украине, увидеть украинских пленных в России, выслушать их, исследовать, соответствует ли обращение с пленными международному праву", – рассказал турецкий уполномоченный по правам человека.

Главная цель визита, по словам Малкоча, – "проложить путь к обмену пленными".

Как сообщили в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на прошлой неделе Малкоч посетил Украину. Он приехал по приглашению украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. В рамках визита 26 марта Малкоч провел встречу с родными украинских пленных в России, а также посетил российских военнопленных в лагере содержания во Львове.

8 февраля состоялся уже 51-й обмен военнопленными – Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

16 марта Лубинец заявил, что Россия использует тему обменов пленными против Украины, в частности для подрыва ситуации внутри страны.

26 марта генпрокурор Костин сообщил, что РФ удерживает в плену более 10 000 гражданских украинцев, более 5600 стали жертвами пыток.

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