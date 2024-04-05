Турецький омбудсман планує відвідати українських полонених в Росії

Шереф Малкоч (Фото: Інститут омбудсмана Туреччини)

Головний омбудсман Туреччини Шереф Малкоч має намір здійснити візит в Росію і відвідати місця утримання українських полонених. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Укрінформ.

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За словами Малкоча, разом із російською "омбудсвумен" він відвідає місця утримання українських військовополонених в Росії, якщо "буде така можливість та необхідні дозволи".

"Плануємо зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених в Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву", – розповів турецький уповноважений із прав людини.

Головна мета візиту, за словами Малкоча, – "прокласти шлях до обміну полоненими".

Як повідомили в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, минулого тижня Малкоч здійснив візит в Україну. Він приїхав за запрошенням українського омбудсмана Дмитра Лубінця. В межах візиту 26 березня Малкоч провів зустріч із рідними українських полонених у Росії, а також відвідав російських військовополонених у таборі утримання у Львові.

8 лютого відбувся вже 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону.

16 березня Лубінець заявив, що Росія використовує тему обмінів полоненими проти України, зокрема для підриву ситуації усередині країни.

26 березня генпрокурор Костін повідомив, що РФ утримує в полоні понад 10 000 цивільних українців, понад 5600 стали жертвами тортур.

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