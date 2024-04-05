Турецький омбудсман планує відвідати українських полонених в Росії
Головний омбудсман Туреччини Шереф Малкоч має намір здійснити візит в Росію і відвідати місця утримання українських полонених. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Укрінформ.
За словами Малкоча, разом із російською "омбудсвумен" він відвідає місця утримання українських військовополонених в Росії, якщо "буде така можливість та необхідні дозволи".
"Плануємо зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених в Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву", – розповів турецький уповноважений із прав людини.
Головна мета візиту, за словами Малкоча, – "прокласти шлях до обміну полоненими".
Як повідомили в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, минулого тижня Малкоч здійснив візит в Україну. Він приїхав за запрошенням українського омбудсмана Дмитра Лубінця. В межах візиту 26 березня Малкоч провів зустріч із рідними українських полонених у Росії, а також відвідав російських військовополонених у таборі утримання у Львові.
- 8 лютого відбувся вже 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону.
- 16 березня Лубінець заявив, що Росія використовує тему обмінів полоненими проти України, зокрема для підриву ситуації усередині країни.
- 26 березня генпрокурор Костін повідомив, що РФ утримує в полоні понад 10 000 цивільних українців, понад 5600 стали жертвами тортур.
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