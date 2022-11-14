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Турция не принимает и отвергает соболезнования США насчет теракта в Стамбуле — глава МВД

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 11:34
Турция не принимает и отвергает соболезнования США насчет теракта в Стамбуле — глава МВД - Фото
Место теракта в Стамбуле (Фото: EPA)

Турция знает, откуда координировался теракт в Стамбуле 13 ноября и не будет принимать соболезнования посольства США. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, которого цитирует агентство Анадолу.

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По его словам, теракт в Стамбуле был осуществлен по поручению штаба террористической организации YPG, расположенного в сирийском районе Кобани. 

Он отметил, что исполнитель теракта призналась, что была прислана в Турцию нелегальными путями через сирийский Африн.

"В числе задержанных – террорист, которому было поручено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены", — сказал министр.

Сойлу также заявил, что Турция не принимает и отвергает соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле и сказал, что Вашингтон "финансирует террористов в Кобани".

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Дмитро Гриниченко
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США Турция теракт Стамбул
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