Турция не принимает и отвергает соболезнования США насчет теракта в Стамбуле — глава МВД

Турция знает, откуда координировался теракт в Стамбуле 13 ноября и не будет принимать соболезнования посольства США. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, которого цитирует агентство Анадолу.

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По его словам, теракт в Стамбуле был осуществлен по поручению штаба террористической организации YPG, расположенного в сирийском районе Кобани.

Он отметил, что исполнитель теракта призналась, что была прислана в Турцию нелегальными путями через сирийский Африн.

"В числе задержанных – террорист, которому было поручено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены", — сказал министр.

Сойлу также заявил, что Турция не принимает и отвергает соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле и сказал, что Вашингтон "финансирует террористов в Кобани".

В январе 2017 года в турецком городе Диярбакыр в результате взрыва погибли трое сотрудников полиции. Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.

На многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв — шесть человек погибли, более 80 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв "вероломным нападением" и пообещал, что виновные понесут ответственность. Он также добавил, что у этой атаки "запах терроризма".

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Дмитро Гриниченко

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