Турция подтвердила визит главы МИД Фидана в Украину

Ранее на этой неделе Хакан Фидан посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным

Хакан Фидан (Фото: Erdem Sahin/EPA)

В четверг, 29 мая, в Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД.

В сообщении говорится, что министр будет находиться в Украине 29-30 мая. Программа визита Фидана пока неизвестна.

27 мая агентство Reuters писало, что глава МИД Турции, который в начале недели посетил Россию, приедет в Украину. Он прибудет в Киев, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и продолжить переговоры, начатые в Стамбуле.