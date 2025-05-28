Турция подтвердила визит главы МИД Фидана в Украину
В четверг, 29 мая, в Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД.
В сообщении говорится, что министр будет находиться в Украине 29-30 мая. Программа визита Фидана пока неизвестна.
27 мая агентство Reuters писало, что глава МИД Турции, который в начале недели посетил Россию, приедет в Украину. Он прибудет в Киев, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и продолжить переговоры, начатые в Стамбуле.
- 26 мая Фидан встретился с советником Путина Мединским. Он возглавлял российскую делегацию на состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной.
- В тот же день глава турецкого МИД встретился с Путиным.