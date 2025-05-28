Туреччина підтвердила візит глави МЗС Фідана до України
У четвер, 29 травня, до України з офіційним візитом прибуде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Про це повідомила пресслужба турецького МЗС.
У повідомленні йдеться, що міністр перебуватиме в Україні 29-30 травня. Програма візиту Фідана наразі невідома.
27 травня агентство Reuters писало, що глава МЗС Туреччини, який на початку тижня відвідав Росію, приїде до України. Він прибуде до Києва, щоб зустрітися з українськими посадовцями та продовжити переговори, розпочаті у Стамбулі.
- 26 травня Фідан зустрівся з радником Путіна Мединським. Він очолював російську делегацію на переговорах між Росією й Україною, що відбулися 16 травня у Стамбулі.
- Того самого дня глава турецького МЗС зустрівся з Путіним.