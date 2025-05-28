Туреччина підтвердила візит глави МЗС Фідана до України

Раніше цього тижня Хакан Фідан відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним

Хакан Фідан (Фото: Erdem Sahin/EPA)

У четвер, 29 травня, до України з офіційним візитом прибуде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Про це повідомила пресслужба турецького МЗС.

У повідомленні йдеться, що міністр перебуватиме в Україні 29-30 травня. Програма візиту Фідана наразі невідома.

27 травня агентство Reuters писало, що глава МЗС Туреччини, який на початку тижня відвідав Росію, приїде до України. Він прибуде до Києва, щоб зустрітися з українськими посадовцями та продовжити переговори, розпочаті у Стамбулі.