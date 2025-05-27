Глава МЗС Туреччини приїхав до Путіна. Наприкінці тижня поїде в Україну – Reuters
26 травня очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомило зовнішньополітичне відомство країни. Наприкінці тижня очікується зустріч Фідана з українськими посадовцями в Києві, пише Reuters.
Як повідомив інформагентству співрозмовник у МЗС Туреччини, на зустрічі вони обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні та подальший розвиток подій після прямих переговорів у Стамбулі.
Також обговорювалися двосторонні питання економіки й енергетики.
Видання Hürriyet повідомляє, що їхня зустріч була закритою для преси та тривала близько години.
Також під час візиту Фідан зустрівся з Радою директорів Російсько-турецької асоціації ділових людей у турецькому посольстві в Москві.
Під час поїздки очільник турецького МЗС також підкреслив прихильність Туреччини до "справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні тапідтвердив готовність країни стати посередником у новому раунді переговорів", зазначають журналісти.
Очікується, що в межах дводенного візиту Фідан 27 травня переговорить з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим.
Також зазначається, що Фідан відвідає Київ наприкінці цього тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та продовжити переговори у Стамбулі.
За даними співрозмовників у Росії, вони розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційні місця для наступних переговорів.
- 16 травня Україна й Росія провели переговори у Стамбулі – єдиною реальною домовленістю після зустрічі став великий обмін полоненими.
- Перший заступник міністра закордонних справ Кислиця підтвердив, що під час переговорів у Стамбулі росіяни дійсно вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це.
- 26 травня Фідан зустрівся з радником президента Росії Володимиром Мединським. Він очолював російську делегацію на переговорах між Росією й Україною, що відбулися 16 травня у Стамбулі.