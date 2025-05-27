Глава МЗС Туреччини приїхав до Путіна. Наприкінці тижня поїде в Україну – Reuters

Під час візиту Фідан підтвердив готовність його країни стати посередником у переговорах між РФ та Україною

Хакан Фідан і Володимир Путін (Фото: x.com/TC_Disisleri)

26 травня очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомило зовнішньополітичне відомство країни. Наприкінці тижня очікується зустріч Фідана з українськими посадовцями в Києві, пише Reuters.

Як повідомив інформагентству співрозмовник у МЗС Туреччини, на зустрічі вони обговорили зусилля щодо припинення війни в Україні та подальший розвиток подій після прямих переговорів у Стамбулі.

Також обговорювалися двосторонні питання економіки й енергетики.

Видання Hürriyet повідомляє, що їхня зустріч була закритою для преси та тривала близько години.

Також під час візиту Фідан зустрівся з Радою директорів Російсько-турецької асоціації ділових людей у турецькому посольстві в Москві.

Зустріч (Фото: x.com/TC_Disisler)

Під час поїздки очільник турецького МЗС також підкреслив прихильність Туреччини до "справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні тапідтвердив готовність країни стати посередником у новому раунді переговорів", зазначають журналісти.

Очікується, що в межах дводенного візиту Фідан 27 травня переговорить з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим.

Також зазначається, що Фідан відвідає Київ наприкінці цього тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та продовжити переговори у Стамбулі.

За даними співрозмовників у Росії, вони розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційні місця для наступних переговорів.