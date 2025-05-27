Глава МИД Турции приехал к Путину. В конце недели поедет в Украину – Reuters
26 мая глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщило внешнеполитическое ведомство страны. В конце недели ожидается встреча Фидана с украинскими чиновниками в Киеве, пишет Reuters.
Как сообщил информагентству собеседник в МИД Турции, на встрече они обсудили усилия по прекращению войны в Украине и дальнейшее развитие событий после прямых переговоров в Стамбуле.
Обсуждались также двусторонние вопросы экономики и энергетики.
Издание Hürriyet сообщает, что их встреча была закрыта для прессы и длилась около часа.
Также во время визита Фидан встретился с Советом директоров Российско-турецкой ассоциации деловых людей в турецком посольстве в Москве.
Во время поездки глава турецкого МИД также подчеркнул приверженность Турции "справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердил готовность страны стать посредником в новом раунде переговоров", отмечают журналисты.
Ожидается, что в рамках двухдневного визита Фидан 27 мая переговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым.
Также отмечается, что Фидан посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и продолжить переговоры в Стамбуле.
По данным собеседников в России, они рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциальные места для переговоров.
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