Туск: Ближайшие полгода могут стать решающими в войне, но есть условие

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие полгода могут стать решающими на поле боя в Украине, но для этого западные союзники должны бесперебойно оказывать Украине военную помощь, в том числе боеприпасы. Об этом сообщает Укринформ.

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"Ближайшие полгода будут абсолютно решающими, поэтому нужно доставить в Украину столько боеприпасов, сколько возможно, и наладить их производство внутри страны", – сказал он.

Туск пообещал, что в этом плане Польша будет "очень активной".

Ранее сообщалось, что 26 марта Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины.

"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – заявил Туск 15 марта.

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