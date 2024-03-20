Туск: Найближчі пів року можуть стати вирішальними у війні, але є умова
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними на полі бою в Україні, але для цього західні союзники мають безперебійно надавати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси. Про це повідомляє Укрінформ.
"Найближчі пів року будуть абсолютно вирішальними, відтак потрібно доправити в Україну стільки боєприпасів, скільки можливо, і налагодити їхнє виробництво всередині країни", – сказав він.
Туск пообіцяв, що в цьому плані Польща буде "дуже активною".
Раніше повідомлялося, що 26 березня Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки для України.
"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", – заявив Туск 15 березня.
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