Туск: Иногда в Польше складывается впечатление, что не все украинцы ценят наши усилия

Украинцы и поляки должны проявлять много терпения и понимания друг к другу, считает Дональд Туск

Владимир Зеленский и Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

В Польше иногда складывается впечатление, что не все украинцы ценят усилия Варшавы, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Такое мнение он высказал 19 декабря на встрече с президентом Владимиром Зеленским, передает PAP.

"Мы поддерживаем Украину всеми силами", – сказал он, добавив, что Польша и поляки приложили "огромные усилия" для защиты своих общих интересов – независимости обеих стран.

Премьер страны также подчеркнул, что поляки и украинцы "должны проявлять максимальное понимание и терпение друг к другу".

"Иногда в Польше создается впечатление, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что здесь настроения стали несколько менее проукраинскими. Да, это все правда. Нам многое нужно объяснить друг другу, и о прошлом тоже. Мы должны проявлять много терпения и понимания друг к другу", – заявил Туск.

Туск акцентировал, что "мы должны мудро думать о нашем общем будущем, но оно должно основываться на взаимном уважении и взаимной дружбе".

"Все можно объяснить, каждый имеет свою работу, но никто не может ставить под сомнение этот большой общий интерес двух гордых наций", – сказал Туск, добавив, что этот общий интерес – "независимая Польша, независимая Украина, безопасная Европа".

Зеленский в свою очередь поблагодарил Польшу за поддержку, которую она оказывает Украине с начала полномасштабной войны. Он также отметил важность решения, принятого европейскими лидерами в четверг о предоставлении Украине поддержки в виде кредита в размере 90 млрд евро на следующие два года.

"Вы укрепляете Украину, наших солдат и наших гражданских. Я думаю, что Европа продемонстрировала лидерство, и это чрезвычайно важно. Это очень сильная, мощная позиция. Спасибо, что поддерживаете нас", – добавил он.

5 декабря Сикорский высказал мнение, что настойчивое вымогательство благодарности от Украины во время войны является неуместным. Его комментарии прозвучали после заявления Навроцкого о том, что он требует симметрии в отношениях с Украиной и ожидает, что Зеленский выразит благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку.

19 декабря Зеленский в Варшаве впервые встретился с польским коллегой.