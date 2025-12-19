Туск: Іноді в Польщі складається враження, що не всі українці цінують наші зусилля

Українці та поляки мають виявляти багато терпіння та розуміння один до одного, вважає Дональд Туск

Володимир Зеленський та Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

У Польщі інколи складається враження, що не всі українці цінують зусилля Варшави, заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск. Таку думку він висловив 19 грудня на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає PAP.

"Ми підтримуємо Україну всіма силами", – сказав він, додавши, що Польща та поляки доклали "величезних зусиль" для захисту своїх спільних інтересів – незалежності обох країн.

Прем’єр країни також наголосив, що поляки та українці "мають проявляти максимальне розуміння та терпіння один до одного".

"Іноді в Польщі складається враження, що не всі українці цінують наші зусилля. Іноді українці відчувають, що тут настрої стали дещо менш проукраїнськими. Так, це все правда. Нам багато потрібно пояснити один одному, і про минуле теж. Ми маємо виявляти багато терпіння та розуміння один до одного", – заявив Туск.

Туск акцентував, що "ми повинні мудро думати про наше спільне майбутнє, але воно має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємній дружбі".

"Все можна пояснити, кожен має свою роботу, але ніхто не може ставити під сумнів цей великий спільний інтерес двох гордих націй", – сказав Туск, додавши, що цей спільний інтерес – "незалежна Польща, незалежна Україна, безпечна Європа".

Зеленський, своєю чергою, подякував Польщі за підтримку, яку вона надає Україні з початку повномасштабної війни. Він також наголосив на важливості рішення, ухваленого європейськими лідерами у четвер про надання Україні підтримки у вигляді кредиту в розмірі 90 млрд євро на наступні два роки.

"Ви зміцнюєте Україну, наших солдатів та наших цивільних. Я думаю, що Європа продемонструвала лідерство, і це надзвичайно важливо. Це дуже сильна, потужна позиція. Дякуємо, що підтримуєте нас", – додав він.

5 грудня Сікорський висловив думку, що наполегливе вимагання подяки від України під час війни є недоречним. Його коментарі прозвучали після заяви Навроцького про те, що він вимагає симетрії у відносинах з Україною та очікує, що Зеленський висловить подяку польським солдатам і польському народу за підтримку.

19 грудня Зеленський у Варшаві вперше зустрівся з польським колегою.