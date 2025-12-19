Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
19 грудня президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у дворі Президентського палацу у Варшаві. Відео урочистої церемонії, яка відбулася об 11:00 за київським часом, транслював Офіс президента.
Навроцький привітав також українську делегацію, яка прибула разом із Зеленським, а лідер України привітав представників Польщі. Обидва президенти заслухали гімни країн, а Навроцький також прийняв доповідь від армії.
Під час урочистостей Зеленський та Навроцький зробили кілька спільних фото та потисли один одному руки.
Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, його зустріч з Зеленським запланована на 16:45 за київський часом.
- 28 червня Зеленський заявив, що Україна і далі працюватиме над зміцненням відносин із новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".
- 27 липня Боднар заявляв, що Навроцького запросили до України. Він стверджував, що підготовка візиту триває. Але наприкінці жовтня у Навроцького заявили, що Зеленський має приїхати до Варшави, якщо хоче зустрічі з ним.
- 10 грудня у Навроцького заявили про підготовку візиту Зеленського в Польщу.
- 18 грудня Зеленський прибув до Польщі на свою першу зустріч із Навроцьким. Основні теми візиту стосуватимуться питань безпеки, економіки та історії.
