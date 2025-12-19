Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким – відео

Церемонія зустрічі президентів відбулася у дворі Президентського палацу у Варшаві

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький (Kancelaria Prezydenta RP/Х)

19 грудня президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у дворі Президентського палацу у Варшаві. Відео урочистої церемонії, яка відбулася об 11:00 за київським часом, транслював Офіс президента.

Навроцький привітав також українську делегацію, яка прибула разом із Зеленським, а лідер України привітав представників Польщі. Обидва президенти заслухали гімни країн, а Навроцький також прийняв доповідь від армії.

Під час урочистостей Зеленський та Навроцький зробили кілька спільних фото та потисли один одному руки.

Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, його зустріч з Зеленським запланована на 16:45 за київський часом.