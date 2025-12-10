У Навроцького заявили про підготовку візиту Зеленського в Польщу
Наразі Україна та Польща обговорюють дату потенційного візиту президента Володимира Зеленського до Варшави для зустрічі з польським колегою Каролем Навроцьким. Про це в ефірі RMF24 розповів голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.
Він заявив, що Варшава веде переговори з Києвом щодо можливого візиту президента України до Польщі.
"Ми контактуємо з українською стороною, я навіть розмовляв учора [9 грудня]. Ми працюємо над датою цієї зустрічі та можливими домовленостями", – сказав Пшидач.
Посадовець оголосив, що якщо зустріч між президентами відбудеться, вона пройде у Варшаві. Він також зазначив, що порядок денний потенційної зустрічі включатиме політику безпеки (обговорення мирних угод) та двосторонні питання, які є "дуже важливими для поляків", а саме історичні та економічні.
Пшидач також запевнив, що зустріч лідерів у Волинській області не планується, спростувавши чутки, які поширювалися останнім часом.
- 28 червня Зеленський заявив, що Україна і далі працюватиме над зміцненням відносин із новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".
- 1 липня Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.
- 27 липня Боднар заявляв, що Навроцького запросили до України. Він стверджував, що підготовка візиту триває.
- Наприкінці жовтня у Навроцького заявили, що Зеленський має приїхати до Варшави, якщо хоче зустрічі з ним.
