Сікорський заявив, що Зеленський "не втратив би корону", якби попросив про зустріч з Навроцьким

Глава МЗС Польщі розкритикував, що президент його країни вимагає вибачень і подяки в України, коли вона в стані війни

Радослав Сікорський (Фото: Max Slovencik / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що хоча наполегливе вимагання подяки від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би сам попросити про зустріч з польським колегою Каролем Навроцьким. Таку думку глава польської дипломатії висловив в ефірі RMF FM.

"Така нав’язлива вимога вибачень та пошани в ситуації, коли вони борються за своє життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би корону, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до Президентського палацу", – сказав Сікорський.

Ведучий нагадав, що згідно з дипломатичними правилами, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше.

"Так, звичайно, але у війни свої правила та обставини", – прокоментував глава польського МЗС.

Він висловив сподівання, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська якомога далі від кордонів Польщі.

Коментарі Сікорського прозвучали після заяви Навроцького про те, що він вимагає симетрії у відносинах з Україною та очікує, що Зеленський висловить подяку польським солдатам і польському народу за підтримку.

Медіа нагадало, що Зеленський неодноразово дякував Польщі за підтримку.