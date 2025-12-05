Сікорський заявив, що Зеленський "не втратив би корону", якби попросив про зустріч з Навроцьким
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що хоча наполегливе вимагання подяки від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би сам попросити про зустріч з польським колегою Каролем Навроцьким. Таку думку глава польської дипломатії висловив в ефірі RMF FM.
"Така нав’язлива вимога вибачень та пошани в ситуації, коли вони борються за своє життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би корону, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до Президентського палацу", – сказав Сікорський.
Ведучий нагадав, що згідно з дипломатичними правилами, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше.
"Так, звичайно, але у війни свої правила та обставини", – прокоментував глава польського МЗС.
Він висловив сподівання, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська якомога далі від кордонів Польщі.
Коментарі Сікорського прозвучали після заяви Навроцького про те, що він вимагає симетрії у відносинах з Україною та очікує, що Зеленський висловить подяку польським солдатам і польському народу за підтримку.
Медіа нагадало, що Зеленський неодноразово дякував Польщі за підтримку.
- 28 червня Зеленський заявив, що Україна і далі працюватиме над зміцненням відносин із новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".
- 1 липня Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.
- 27 липня Боднар заявляв, що Навроцького запросили до України. Він стверджував, що підготовка візиту триває.
- Наприкінці жовтня у Навроцького заявили, що Зеленський має приїхати до Варшави, якщо хоче зустрічі з ним.
