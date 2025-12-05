Сикорский заявил, что Зеленский "не потерял бы корону", если бы попросил о встрече с Навроцким

Глава МИД Польши раскритиковал, что президент его страны требует извинений и благодарности у Украины, когда она находится в состоянии войны

Радослав Сикорский (Фото: Max Slovencik / EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что хотя настойчивое требование благодарности от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы сам попросить о встрече с польским коллегой Каролем Навроцким. Такое мнение глава польской дипломатии высказал в эфире RMF FM.

"Такое навязчивое требование извинений и уважения в ситуации, когда они борются за свою жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы корону, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец", — сказал Сикорский.

Ведущий напомнил, что согласно дипломатическим правилам, президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше.

"Да, конечно, но у войны свои правила и обстоятельства", — прокомментировал глава польского МИД.

Он выразил надежду, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска как можно дальше от границ Польши.

Комментарии Сикорского прозвучали после заявления Навроцкого о том, что он требует симметрии в отношениях с Украиной и ожидает, что Зеленский выразит благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку.

Медиа напомнило, что Зеленский неоднократно благодарил Польшу за поддержку.