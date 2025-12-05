Сикорский заявил, что Зеленский "не потерял бы корону", если бы попросил о встрече с Навроцким
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что хотя настойчивое требование благодарности от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы сам попросить о встрече с польским коллегой Каролем Навроцким. Такое мнение глава польской дипломатии высказал в эфире RMF FM.
"Такое навязчивое требование извинений и уважения в ситуации, когда они борются за свою жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы корону, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец", — сказал Сикорский.
Ведущий напомнил, что согласно дипломатическим правилам, президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше.
"Да, конечно, но у войны свои правила и обстоятельства", — прокомментировал глава польского МИД.
Он выразил надежду, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска как можно дальше от границ Польши.
Комментарии Сикорского прозвучали после заявления Навроцкого о том, что он требует симметрии в отношениях с Украиной и ожидает, что Зеленский выразит благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку.
Медиа напомнило, что Зеленский неоднократно благодарил Польшу за поддержку.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
- 27 июля Боднар заявлял, что Навроцкого пригласили в Украину. Он утверждал, что подготовка визита продолжается.
- В конце октября у Навроцкого заявили, что Зеленский должен приехать в Варшаву, если хочет встретиться с ним.
