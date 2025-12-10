У Навроцкого заявили о подготовке визита Зеленского в Польшу
Сейчас Украина и Польша обсуждают дату потенциального визита президента Владимира Зеленского в Варшаву для встречи с польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом в эфире RMF24 рассказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Он заявил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о возможном визите президента Украины в Польшу.
"Мы контактируем с украинской стороной, я даже разговаривал вчера [9 декабря]. Мы работаем над датой этой встречи и возможными договоренностями", – сказал Пшидач.
Чиновник объявил, что если встреча между президентами состоится, она пройдет в Варшаве. Он также отметил, что повестка дня потенциальной встречи будет включать политику безопасности (обсуждение мирных соглашений) и двусторонние вопросы, которые являются "очень важными для поляков", а именно исторические и экономические.
Пшидач также заверил, что встреча лидеров в Волынской области не планируется, опровергнув слухи, которые распространялись в последнее время.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина и дальше будет работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, от нее зависящее".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
- 27 июля Боднар заявлял, что Навроцкого пригласили в Украину. Он утверждал, что подготовка визита продолжается.
- В конце октября у Навроцкого заявили, что Зеленский должен приехать в Варшаву, если хочет встретиться с ним.
Комментарии (0)