У Навроцкого заявили о подготовке визита Зеленского в Польшу

В Польше опровергли информацию о возможной встрече Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого на Волыни

Кароль Навроцкий (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Сейчас Украина и Польша обсуждают дату потенциального визита президента Владимира Зеленского в Варшаву для встречи с польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом в эфире RMF24 рассказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Он заявил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о возможном визите президента Украины в Польшу.

"Мы контактируем с украинской стороной, я даже разговаривал вчера [9 декабря]. Мы работаем над датой этой встречи и возможными договоренностями", – сказал Пшидач.

Чиновник объявил, что если встреча между президентами состоится, она пройдет в Варшаве. Он также отметил, что повестка дня потенциальной встречи будет включать политику безопасности (обсуждение мирных соглашений) и двусторонние вопросы, которые являются "очень важными для поляков", а именно исторические и экономические.

Пшидач также заверил, что встреча лидеров в Волынской области не планируется, опровергнув слухи, которые распространялись в последнее время.