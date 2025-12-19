Зеленский впервые встретился с президентом Польши Навроцким – видео

Церемония встречи президентов состоялась во дворе Президентского дворца в Варшаве

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (скриншот видео)

19 декабря президент Владимир Зеленский впервые встретился с президентом Польши Каролем Навроцким во дворе Президентского дворца в Варшаве. Видео торжественной церемонии, которая состоялась в 11:00 по киевскому времени, транслировал Офис президента.

Навроцкий поприветствовал также украинскую делегацию, которая прибыла вместе с Зеленским, а лидер Украины поприветствовал представителей Польши. Оба президента заслушали гимны стран, а Навроцкий также принял доклад от армии.

Во время торжеств Зеленский и Навроцкий сделали несколько совместных фото и пожали друг другу руки.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска, его встреча с Зеленским запланирована на 16:45 по киевскому времени.