Зеленский впервые встретился с президентом Польши Навроцким – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
19 декабря президент Владимир Зеленский впервые встретился с президентом Польши Каролем Навроцким во дворе Президентского дворца в Варшаве. Видео торжественной церемонии, которая состоялась в 11:00 по киевскому времени, транслировал Офис президента.
Навроцкий поприветствовал также украинскую делегацию, которая прибыла вместе с Зеленским, а лидер Украины поприветствовал представителей Польши. Оба президента заслушали гимны стран, а Навроцкий также принял доклад от армии.
Во время торжеств Зеленский и Навроцкий сделали несколько совместных фото и пожали друг другу руки.
Как сообщила канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска, его встреча с Зеленским запланирована на 16:45 по киевскому времени.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина и дальше будет работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".
- 27 июля Боднар заявлял, что Навроцкого пригласили в Украину. Он утверждал, что подготовка визита продолжается. Но в конце октября у Навроцкого заявили, что Зеленский должен приехать в Варшаву, если хочет встретиться с ним.
- 10 декабря у Навроцкого заявили о подготовке визита Зеленского в Польшу.
- 18 декабря Зеленский прибыл в Польшу на свою первую встречу с Навроцким. Основные темы визита будут касаться вопросов безопасности, экономики и истории.
Комментарии (0)