Зеленский прибыл в Польшу на свою первую встречу с Навроцким

Глава Украины прилетел в Польшу вечером 18 декабря, где ожидается его встреча с польским коллегой

Кароль Навроцкий (Фото: Rafal Guz / EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где впоследствии он должен провести свою первую встречу с главой страны Каролем Навроцким. Видео со спуском украинского руководителя с самолета журналистам прислали в Офисе президента.

Зеленский прибыл в Польшу вечером 18 декабря. До этого он анонсировал свой визит на 19 число, а представитель Навроцкого, Рафал Лешкевич, подтверждал, что на этот день Польшей была предложена встреча президентов двух стран.

Канцелярия Навроцкого пишет, что встреча начнется в 10:00.

Ранее руководитель этого ведомства, Збигнев Богуцкий, заявлял, что глава Польши рассчитывает со стороны Зеленского на "уважение усилий поляков" по гуманитарной и военной поддержке и что украинский президент "будет открытым к определенным предложениям польского государства" и поблагодарит польских солдат, граждан и их государство за "стратегическую поддержку Украины".

Навроцкий вступил на должность в августе 2025-го. Он неоднократно высказывался против вступления Киева в Европейский Союз и НАТО и спекулировал относительно Волынской трагедии.

В то же время в конце ноября, на фоне переговоров по мирному плану США, Навроцкий сделал заявление в поддержку Украины. Он написал, что Киев – с поддержкой Вашингтона и Евросоюза – должен иметь решающий голос в переговорах. В июне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп называл политика своим союзником.

Вместе с этим политик негативно относится к Москве, а в России его объявили в розыск по делу о сносе памятников советской армии (до избрания главой государства он возглавлял Институт национальной памяти Польши).