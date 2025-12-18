Зеленский прибыл в Польшу на свою первую встречу с Навроцким
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где впоследствии он должен провести свою первую встречу с главой страны Каролем Навроцким. Видео со спуском украинского руководителя с самолета журналистам прислали в Офисе президента.
Зеленский прибыл в Польшу вечером 18 декабря. До этого он анонсировал свой визит на 19 число, а представитель Навроцкого, Рафал Лешкевич, подтверждал, что на этот день Польшей была предложена встреча президентов двух стран.
Канцелярия Навроцкого пишет, что встреча начнется в 10:00.
Ранее руководитель этого ведомства, Збигнев Богуцкий, заявлял, что глава Польши рассчитывает со стороны Зеленского на "уважение усилий поляков" по гуманитарной и военной поддержке и что украинский президент "будет открытым к определенным предложениям польского государства" и поблагодарит польских солдат, граждан и их государство за "стратегическую поддержку Украины".
Навроцкий вступил на должность в августе 2025-го. Он неоднократно высказывался против вступления Киева в Европейский Союз и НАТО и спекулировал относительно Волынской трагедии.
В то же время в конце ноября, на фоне переговоров по мирному плану США, Навроцкий сделал заявление в поддержку Украины. Он написал, что Киев – с поддержкой Вашингтона и Евросоюза – должен иметь решающий голос в переговорах. В июне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп называл политика своим союзником.
Вместе с этим политик негативно относится к Москве, а в России его объявили в розыск по делу о сносе памятников советской армии (до избрания главой государства он возглавлял Институт национальной памяти Польши).
- В ноябре президент Польши заявлял, что не подпишет следующий закон о помощи украинцам, если не будет разработано новое решение.
- В декабре стало известно, что правительство Польши подготовило законопроект о постепенном свертывании особых мер поддержки для украинцев, введенных в 2022 году после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
- Минобороны Польши сообщило, что страна может передать Киеву шесть-восемь самолетов МиГ-29.
Комментарии (0)