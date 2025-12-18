Зеленський прибув до Польщі на свою першу зустріч із Навроцьким

Глава України прилетів до Польщі ввечері 18 грудня, де очікується його зустріч із польським колегою

Кароль Навроцький (Фото: Rafal Guz / EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі, де згодом він має провести свою першу зустріч із главою країни Каролем Навроцьким. Відео зі сходженням українського керівника з літака журналістам надіслали в Офісі президента.

Зеленський прибув до Польщі ввечері 18 грудня. До цього він анонсував свій візит на 19 число, а речник Навроцького, Рафал Лешкевич, підтверджував, що на цей день Польщею була запропонована зустріч президентів двох країн.

Чиновник зазначав, що основні теми візиту Зеленського стосуватимуться питань безпеки, економіки та історії.

Канцелярія Навроцького пише, що зустріч розпочнеться о 10:00.

Раніше керівник цього відомства, Збіґнєв Богуцький, заявляв, що глава Польщі розраховує з боку Зеленського на "повагу зусиль поляків" щодо гуманітарної і військової підтримки й що український президент "буде відкритим до певних пропозицій польської держави" та подякує польським солдатам, громадянам та їх державі щодо "стратегічної підтримки України".

Навроцький вступив на посаду у серпні 2025-го. Він неодноразово висловлювався проти вступу Києва до Європейського Союзу та НАТО й спекулював стосовно Волинської трагедії.

Водночас наприкінці листопада, на тлі перемовин стосовно мирного плану США, Навроцький зробив заяву на підтримку України. Він написав, що Київ – із підтримкою Вашингтона та Євросоюзу – повинен мати вирішальний голос у перемовинах. У червні глава Сполучених Штатів Дональд Трамп називав політика своїм союзником.

Водночас політик негативно ставиться до Москви, а в Росії його оголосили у розшук за справою щодо знесення пам'ятників радянській армії (до обрання главою держави він очолював Інститут національної пам'яті Польщі).