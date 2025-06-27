Туск о политике Трампа по Европе: Военные каникулы закончились
Подход президента США Дональда Трампа к Европе означает, что "военные каникулы" для Европы закончились. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF 24.
"Кажется, до всех наконец-то дошло, что позиция президента Трампа и Вашингтонской администрации однозначна", – сказал он.
Премьер отметил, что Европа приняла решение повысить расходы на оборону до 5% ВВП и сделать ставку в защиту внешних границ. Однако средний европейский показатель в этом отношении пока неудовлетворителен, а некоторые страны очень активно сопротивляются этому.
"Есть страны, которые достигают хорошего уровня расходов, например, Греция. Есть страны, которые постоянно защищаются руками и ногами от увеличения расходов, на мой взгляд, немного недооценивая угрозу только потому, что они находятся далеко от России ", – сказал он.
По словам Туска, он не раздражен этим, так как в случае реальной угрозы страны Евросоюза будут "заботиться друг о друге".
- Президент Владимир Зеленский, выступая 24 июня в Нидерландах на форуме, предупредил, что Россия готовит новые операции против Европы. Он считает, что пока Путин убивает – он живет.
- 27 июня во внешней разведке заявили, что Россия хочет расколоть Молдову перед саммитом с ЕС. Москва активизировала гибридные операции, чтобы сформировать в стране пророссийское правительство.