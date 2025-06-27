Туск о политике Трампа по Европе: Военные каникулы закончились

Европа должна больше заботиться о себе и своей обороне на фоне однозначной политики Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Подход президента США Дональда Трампа к Европе означает, что "военные каникулы" для Европы закончились. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF 24.

"Кажется, до всех наконец-то дошло, что позиция президента Трампа и Вашингтонской администрации однозначна", – сказал он.

Премьер отметил, что Европа приняла решение повысить расходы на оборону до 5% ВВП и сделать ставку в защиту внешних границ. Однако средний европейский показатель в этом отношении пока неудовлетворителен, а некоторые страны очень активно сопротивляются этому.

"Есть страны, которые достигают хорошего уровня расходов, например, Греция. Есть страны, которые постоянно защищаются руками и ногами от увеличения расходов, на мой взгляд, немного недооценивая угрозу только потому, что они находятся далеко от России ", – сказал он.

По словам Туска, он не раздражен этим, так как в случае реальной угрозы страны Евросоюза будут "заботиться друг о друге".