Тяжелая техника не проедет. В ОК "Юг" опровергли восстановление моста на Каховской ГЭС

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк опровергла информацию о якобы полном восстановлении моста через Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, россияне постоянно пытаются восстановить мост через Днепр на дамбе в Новой Каховке, чтобы хотя бы создать видимость исправности переправы.

Она отметила, что по информации ОК "Юг", проезд по мосту возможен только на легковых автомобилях, которыми россияне пытаются эвакуировать "то, что им дорого".

"Тяжелая техника пройти там не может, а огневой контроль, который ВСУ держат над этими артериями принудит их понимать, что использование моста для военных целей невозможно", — сказала Гуменюк.

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Дмитрий Гриниченко

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