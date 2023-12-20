Возле Алушты и Сак были прилеты. Вероятно, попадания по Центру космической связи РФ

Местные жители слышали взрывы в разных частях Крыма. Сначала в четыре утра, затем – через час

Витино (Фото: Википедия, Mitte27)

Под утро 20 декабря во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов. Впоследствии российские оппозиционные и украинские Telegram-каналы заявили о якобы попадании по Центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

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Местные жители сообщили, что громко было в районе Алушты. Взрывы раздались около 04:00.

Российский ресурс ASTRA написал, что было зафиксировано около трех прилетов по территории в/ч 28 735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское.

Солнечногорское на карте Google

По данным канала "Крымский ветер", атака была совершена с беспилотников. Предварительно известно, что в результате удара один сотрудник ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи.

Около пяти часов утра крымчане услышали повторные взрывы. ASTRA пишет, что было по меньшей мере два попадания по 40 отдельному командно-измерительному комплексу в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС РФ в селе Витино Сакского района.

Витино на карте Google

LIGA.net обратилась за комментарием к правоохранителям. Проверить достоверность информации из соцсетей пока невозможно.

СПРАВКА Центр космической связи РФ выполняет функции управления полетами космических аппаратов, а также проводит военную разведку. Среди основного снаряжения этого центра есть радиотелескоп РТ-70 диаметром 70 метров, радиотехнический комплекс "Плутон" с уникальными антеннами, а также комплекс "Сатурн-МСД" с двумя антеннами диаметром 25 и 32 метра. Центр космической связи РФ выполняет функции управления полетами космических аппаратов, а также проводит военную разведку. Среди основного снаряжения этого центра есть радиотелескоп РТ-70 диаметром 70 метров, радиотехнический комплекс "Плутон" с уникальными антеннами, а также комплекс "Сатурн-МСД" с двумя антеннами диаметром 25 и 32 метра.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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