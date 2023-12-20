Возле Алушты и Сак были прилеты. Вероятно, попадания по Центру космической связи РФ
Под утро 20 декабря во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов. Впоследствии российские оппозиционные и украинские Telegram-каналы заявили о якобы попадании по Центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.
Местные жители сообщили, что громко было в районе Алушты. Взрывы раздались около 04:00.
Российский ресурс ASTRA написал, что было зафиксировано около трех прилетов по территории в/ч 28 735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское.
По данным канала "Крымский ветер", атака была совершена с беспилотников. Предварительно известно, что в результате удара один сотрудник ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи.
Около пяти часов утра крымчане услышали повторные взрывы. ASTRA пишет, что было по меньшей мере два попадания по 40 отдельному командно-измерительному комплексу в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС РФ в селе Витино Сакского района.
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