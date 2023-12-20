Біля Алушти та Сак були прильоти. Імовірно, влучання по Центру космічного зв'язку РФ
Під ранок 20 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. Згодом російські опозиційні та українські Telegram-канали заявили про нібито влучання по Центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.
Місцеві жителі повідомили, що гучно було в районі Алушти. Вибухи пролунали близько 04:00.
Російський ресурс ASTRA написав, що було зафіксовано близько трьох прильотів по території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.
За даними каналу "Крымский ветер", атаку було здійснено з безпілотників. Попередньо відомо, що внаслідок удару один співробітник ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку.
Близько 05:00 кримчани почули повторні вибухи. ASTRA пише, що було щонайменше два влучання по 40 окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова ПКС РФ в селі Вітине Сакського району.
LIGA.net звернулася за коментарем до правоохоронців. Перевірити достовірність інформації з соцмереж наразі неможливо.
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