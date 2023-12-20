Біля Алушти та Сак були прильоти. Імовірно, влучання по Центру космічного зв'язку РФ

Місцеві жителі чули вибухи у різних частинах Криму. Спочатку о четвертій ранку, потім – через годину

Вітине (Фото: Вікіпедія, Mitte27)

Під ранок 20 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. Згодом російські опозиційні та українські Telegram-канали заявили про нібито влучання по Центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

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Місцеві жителі повідомили, що гучно було в районі Алушти. Вибухи пролунали близько 04:00.

Російський ресурс ASTRA написав, що було зафіксовано близько трьох прильотів по території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

Сонячногірське на карті Google

За даними каналу "Крымский ветер", атаку було здійснено з безпілотників. Попередньо відомо, що внаслідок удару один співробітник ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку.

Близько 05:00 кримчани почули повторні вибухи. ASTRA пише, що було щонайменше два влучання по 40 окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова ПКС РФ в селі Вітине Сакського району.

Вітине на карті Google

LIGA.net звернулася за коментарем до правоохоронців. Перевірити достовірність інформації з соцмереж наразі неможливо.

ДОВІДКА Центр космічного зв'язку РФ виконує функції керування польотами космічних апаратів, а також проводить військову розвідку. Серед основного спорядження цього центру є радіотелескоп РТ-70 діаметром 70 метрів, радіотехнічний комплекс "Плутон" з унікальними антенами, а також комплекс "Сатурн-МСД" з двома антенами діаметром 25 і 32 метри. Центр космічного зв'язку РФ виконує функції керування польотами космічних апаратів, а також проводить військову розвідку. Серед основного спорядження цього центру є радіотелескоп РТ-70 діаметром 70 метрів, радіотехнічний комплекс "Плутон" з унікальними антенами, а також комплекс "Сатурн-МСД" з двома антенами діаметром 25 і 32 метри.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило враження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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