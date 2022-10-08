У армии РФ очень плохое снабжение, это заметно снижает ее мотивацию – разведка Эстонии

Если россияне узнают, сколько мобилизованных погибает, это может очень быстро изменить отношение к войне. Такую точку зрения высказал глава военной разведки Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.es.

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Гросберг отмечает, что заявления о плохом уровне подготовки и снабжения мобилизованных в России дают основания считать, что мотивация солдат скоро упадет до такого уровня, что они просто откажутся воевать - если, конечно, в России не наладят оснащение и снабжение новых войсковых частей.

Гросберг указывает, что "в России живой солдат – почти никто, зато убитый солдат – это герой... Это показывает, что Россия, как во время Второй мировой войны, не считает потери".

Он считает, что и мотивацию солдат, и отношение общества к войне может очень быстро измениться, если россияне узнают, сколько мобилизованных погибает на фронте.

6 октября министр обороны Алексей Резников сказал, что 150 000 мобилизованных россияне сразу направят в Украину, еще столько же будут готовить на протяжении двух-трех месяцев, и уже потом принимать решение, как их использовать.

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Сергій Бережний

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