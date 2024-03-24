У Байдена ответили Путину о якобы причастности Украины к теракту: Доказательств нет

"ИГИЛ-К фактически, по всем признакам, несет ответственность за произошедшее", – отметила вице-президент США

Камала Гаррис (Фото: EPA)

Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет никаких доказательств, подтверждающих обвинение российского диктатора Владимира Путина насчет якобы причастности Украины к теракту в Подмосковье 22 марта. Об этом политик рассказала в интервью ABC News.

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Журналистка спросила Харрис, есть ли у США доказательства в поддержку обвинений Путина насчет якобы причастности Украины к теракту.

"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле то, что мы знаем, это то, что ИГИЛ-К фактически по всем признакам несет ответственность за произошедшее", – ответила вице-президент.

ИГИЛ-К – это филиал террористической организации Исламское государство, название происходит от исторического названия региона, охватывающего части Афганистана, Ирана и Туркменистана (англ. Khosaran – название группировки ISIS-K).

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар – в результате теракта десятки человек погибли и получили ранения.

Несмотря на то, что ответственность за это взяла ИГИЛ-К, россияне начали искать в теракте украинский след. Диктатор Путин заявил, что террористы собирались бежать в Украину.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в причастности Украины к теракту, а президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского президента, сказав, что те сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.

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