У Байдена відповіли Путіну щодо буцімто причетності України до теракту: Доказів немає

"ІДІЛ-К фактично, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося", – зазначила віцепрезидентка США

Камала Гарріс (Фото: EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила, що у США немає жодних доказів, які підтверджували б звинувачення російського диктатора Володимира Путіна щодо буцімто причетності України до теракту у Підмосков'ї 22 березня. Про це політикиня розповіла в інтерв'ю ABC News.

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Журналістка запитала Гарріс, чи є у США докази на підтримку звинувачень Путіна стосовно нібито причетності України до теракту.

"Ні, немає жодних доказів, і насправді те, що ми знаємо, це те, що ІДІЛ-К фактично, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося", – відповіла віцепрезидентка.

ІДІЛ-К — це філія терористичної організації Ісламська держава, назва походить від історичної назви регіону, що охоплював частини Афганістану, Ірану та Туркменістану (англ. Khosaran — назва угрупування ISIS-K).

Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом гурту "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа -унаслідок теракту десятки осіб загинули та отримали поранення.

Попри те, що відповідальність за це взяла ІДІЛ-К, росіяни почали шукати в теракті український слід. Диктатор Путін заявив, нібито терористи збиралися тікати в Україну.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту, а президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента, сказавши, що той добу мовчав і придумував, як прив'язати теракт до України.

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