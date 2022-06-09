У Блинкена назвали войну России и Украины "11 сентября для Германии"

Широкомасштабное вторжение России в Украину стало для Германии поворотным моментом, подобно терактам 11 сентября 2001 года для США. Такое мнение высказала помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Spiegel.

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Она согласна с тезисом, что 24 февраля было "европейским 11 сентября, особенно в случае с Германией".

"Это определенно было 11 сентября для Германии", – сказала дипломат.

Донфрид объяснила свое сравнение "поворотной речью" канцлера Германии Олафа Шольца после вторжения, в которой Берлин отошел от многолетней практики не поставлять оружие в зоны конфликта. Она приветствовала это решение, а также увеличение расходов на оборону ФРГ.

Донфрид также назвала Германию "важным союзником и партнером в течение десятилетий" и верит, что Берлин "привержен силам добра".

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СПРАВКА. 11 сентября 2001 года террористическая организация Аль-Каида атаковала башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона. Президент США . 11 сентября 2001 года террористическая организация Аль-Каида атаковала башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона. Президент США Джордж Буш-младший отреагировал на это "объявлением войны терроризму", введением войск в Афганистан и "охотой" на главаря террористов Усаму бен Ладена.

Германия, хоть и решила поставлять оружие Украине, подвергается критике украинских властей за промедление с поставками. По словам посла в Берлине Андрея Мельника, ВСУ еще не получили от ФРГ ни одной единицы тяжелого оружия.

Шольц "не понимает" эту критику и утверждает, что больше Германии Украине в военном плане помогает, вероятно, лишь США. Исследователи Кильского института с этим не согласны: по их подсчетам, больше ФРГ помогают Украине еще Британия и Польша.

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Марк Сировой

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