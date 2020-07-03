У боевиков на Донбассе разорвало миномет: трое убиты, двое ранены

Миномет боевиков Фото: Скриншот видео

В конце июня у оккупантов на Донбассе разорвало миномет. В результате убиты трое боевиков, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Желобок на временной оккупированной территории Луганской области. Боевики проходили занятия по боевой подготовке, стреляя из миномета по позициям украинских военных.

"Вследствие грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойную зарядку", - заявили в штабе, уточнив, вследствие этого произошел разрыв миномета.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

1 июля штаб сообщил, что в июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк.