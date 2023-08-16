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У Буданова высказались о наступлении РФ под Купянском: Локальные атаки, ничего глобального

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 10:22
У Буданова высказались о наступлении РФ под Купянском: Локальные атаки, ничего глобального - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что наступление россиян на Купянском направлении имеет локальный характер. Об этом он сообщил в комментарии изданию Financial Times.

По его словам, в районе Купянска россияне пытаются атаковать, а не находятся в статичной обороне, как на других участках фронта.

Он отметил, что успеха у врага нет, однако Кремль пытается добиться "задачи-минимума" — полностью оккупировать Донецкую область. 

Скибицкий заявил, что действия армии РФ не имеют признаков стратегии. 

"Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегический военный характер, это лишь локализованные нападения", — подчеркнул разведчик.

Читайте также: Лимано-Купянское направление. Проводится "воспитательная работа" с россиянами – спикер ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассразведканаступлениеВадим Скибицкийкупянск
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