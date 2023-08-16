У Буданова высказались о наступлении РФ под Купянском: Локальные атаки, ничего глобального

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что наступление россиян на Купянском направлении имеет локальный характер. Об этом он сообщил в комментарии изданию Financial Times.

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По его словам, в районе Купянска россияне пытаются атаковать, а не находятся в статичной обороне, как на других участках фронта.

Он отметил, что успеха у врага нет, однако Кремль пытается добиться "задачи-минимума" — полностью оккупировать Донецкую область.

Скибицкий заявил, что действия армии РФ не имеют признаков стратегии.

"Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегический военный характер, это лишь локализованные нападения", — подчеркнул разведчик.

4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать в Харьковской области территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.

8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.

12 августа спикер ВСУ Череватый заявил, что в районе Купянска россияне не имеют даже тактического успеха.

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