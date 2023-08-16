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У Буданова висловилися про наступ РФ під Куп'янськом: Локальні атаки, нічого глобального

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16.08.2023, 10:22
У Буданова висловилися про наступ РФ під Куп'янськом: Локальні атаки, нічого глобального - Фото
Вадим Скібіцький (Фото: скриншот з відео)

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку має локальний характер. Про це він повідомив у коментарі газеті Financial Times.

За його словами, у районі Куп'янська росіяни намагаються атакувати, а не перебувають у статичній обороні, як на інших ділянках фронту.

Він зазначив, що успіху у ворога немає, проте Кремль намагається досягти "завдання-мінімуму" — повністю окупувати Донецьку область.

Скібіцький заявив, що дії армії РФ не мають ознак стратегії.

"Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", — підкреслив розвідник.

Читайте також: Лимано-Куп'янський напрямок. Проводиться "виховна робота" з росіянами – речник ЗСУ 

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасрозвідканаступКуп'янськВадим Скібіцький
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