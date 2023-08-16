У Буданова висловилися про наступ РФ під Куп'янськом: Локальні атаки, нічого глобального

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку має локальний характер. Про це він повідомив у коментарі газеті Financial Times.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у районі Куп'янська росіяни намагаються атакувати, а не перебувають у статичній обороні, як на інших ділянках фронту.

Він зазначив, що успіху у ворога немає, проте Кремль намагається досягти "завдання-мінімуму" — повністю окупувати Донецьку область.

Скібіцький заявив, що дії армії РФ не мають ознак стратегії.

"Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", — підкреслив розвідник.

4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати на Харківщині території, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.

8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.

12 серпня речник ЗСУ Череватий заявив, що в районі Куп'янська росіяни не мають навіть тактичного успіху.

Читайте також: Лимано-Куп'янський напрямок. Проводиться "виховна робота" з росіянами – речник ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.