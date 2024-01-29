У Фицо заявили, что Россия "никуда не денется". Призывают к переговорам Киева и Москвы
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что "пришло время начать говорить о мирных переговорах" Украины и России. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения, цитирует его Trend.
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По его словам, война РФ против Украины "не имеет военного решения".
"Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Мирные усилия – это то, в чем он нуждается больше всего", — сказал Калиняк.
Он отметил, что ситуация на фронте сейчас якобы "заморожена".
"Учитывая нынешнее состояние военного конфликта, необходимо начать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США", — заявил глава ведомства.
- 22 января премьер Словакии Роберт Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности, намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и что там "нет войны". Это заявление прозвучало лишь через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.