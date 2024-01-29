У Фицо заявили, что Россия "никуда не денется". Призывают к переговорам Киева и Москвы

Калиняк заявил, что ситуация на фронте на сегодняшний день "заморожена", а поэтому "пришло время говорить о переговорах"

Роберт Калиняк (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что "пришло время начать говорить о мирных переговорах" Украины и России. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения, цитирует его Trend.

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По его словам, война РФ против Украины "не имеет военного решения".

"Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Мирные усилия – это то, в чем он нуждается больше всего", — сказал Калиняк.

Он отметил, что ситуация на фронте сейчас якобы "заморожена".

"Учитывая нынешнее состояние военного конфликта, необходимо начать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США", — заявил глава ведомства.