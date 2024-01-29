У Фіцо заявили, що Росія "нікуди не подінеться". Закликають до переговорів Києва та Москви
Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що "настав час почати говорити про мирні переговори" України та Росії. Про це він повідомив в ефірі місцевого телебачення, цитує його Trend.
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За його словами, війна РФ проти України "не має військового рішення".
"Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Мирні зусилля – це те, чого він потребує найбільше", – сказав Каліняк.
Він зазначив, що ситуація на фронті зараз нібито "заморожена".
"З огляду на нинішній стан військового конфлікту, необхідно почати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США", – заявив глава відомства.
- 22 січня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- 24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.