У Фіцо заявили, що Росія "нікуди не подінеться". Закликають до переговорів Києва та Москви

Калиняк заявив, що ситуація на фронті на сьогодні "заморожена", а тому "настав час говорити про переговори"

Роберт Калиняк (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що "настав час почати говорити про мирні переговори" України та Росії. Про це він повідомив в ефірі місцевого телебачення, цитує його Trend.

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За його словами, війна РФ проти України "не має військового рішення".

"Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Мирні зусилля – це те, чого він потребує найбільше", – сказав Каліняк.

Він зазначив, що ситуація на фронті зараз нібито "заморожена".

"З огляду на нинішній стан військового конфлікту, необхідно почати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США", – заявив глава відомства.