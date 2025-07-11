У Госдепа спросили, чем Лавров заслужил встречу с Рубио. Там говорят – надо общаться

В Госдепе в очередной раз упрекнули администрацию Байдена, которая совсем не разговаривала с россиянами на протяжении всей полномасштабной войны

Тэмми Брюс (Фото: flickr)

Государственный департамент США объяснил, зачем глава ведомства Марко Рубио снова встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Спикер Госдепа Тэмми Брюс сказала на брифинге, что для достижения мира нужно общаться со всеми сторонами, в том числе и с Россией – даже несмотря на ее массированные воздушные атаки.

Журналист спросил Брюс, почему, по мнению Госдепа США, Лавров заслуживает личной встречи с Рубио на фоне ударов России по разным городам Украины, в частности Киеву.

Брюс в ответ напомнила, что предыдущая администрация США не разговаривала с россиянами в течение трех лет.

"Так нельзя прийти к какому-то пониманию или соглашению или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания. Вы должны разговаривать со всеми <…> Потому что каждый этот шаг влияет на решение, которое вам придется принять", – сказала спикер Госдепа.

Брюс заявила, что администрация Трампа якобы имеет рычаги влияния благодаря идеям и власти и благодаря эффективности госсекретаря.

В то же время она подчеркнула, что США решительно осуждают эскалацию российских ударов по Украине и выражают соболезнования семьям погибших.

"Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", – сказала Брюс.

Также она заверила, что с украинской стороной у Штатов общение происходит на регулярной основе.