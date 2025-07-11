У Госдепа спросили, чем Лавров заслужил встречу с Рубио. Там говорят – надо общаться
Государственный департамент США объяснил, зачем глава ведомства Марко Рубио снова встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Спикер Госдепа Тэмми Брюс сказала на брифинге, что для достижения мира нужно общаться со всеми сторонами, в том числе и с Россией – даже несмотря на ее массированные воздушные атаки.
Журналист спросил Брюс, почему, по мнению Госдепа США, Лавров заслуживает личной встречи с Рубио на фоне ударов России по разным городам Украины, в частности Киеву.
Брюс в ответ напомнила, что предыдущая администрация США не разговаривала с россиянами в течение трех лет.
"Так нельзя прийти к какому-то пониманию или соглашению или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания. Вы должны разговаривать со всеми <…> Потому что каждый этот шаг влияет на решение, которое вам придется принять", – сказала спикер Госдепа.
Брюс заявила, что администрация Трампа якобы имеет рычаги влияния благодаря идеям и власти и благодаря эффективности госсекретаря.
В то же время она подчеркнула, что США решительно осуждают эскалацию российских ударов по Украине и выражают соболезнования семьям погибших.
"Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", – сказала Брюс.
Также она заверила, что с украинской стороной у Штатов общение происходит на регулярной основе.
- Встреча Рубио и Лаврова состоялась в Малайзии 10 июня и длилась около 50 минут. Россияне утверждают, что они подтвердили "настрой на возобновление контактов".
- До этого Рубио и Лавров неоднократно общались по телефону и лично встречались в Саудовской Аравии в феврале.