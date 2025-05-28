МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова с Рубио

Лавров якобы рассказал Рубио о подготовке российской стороной предложений к очередному раунду переговоров с Украиной

Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

В среду, 28 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил МИД государства-агрессора. США пока эту информацию не комментировали.

В российском МИД утверждают, что Лавров рассказал Рубио о ходе реализации договоренностей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также "о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле".

Рубио во время разговора якобы отметил нацеленность американского президента на скорейшее завершение войны и выразил готовность Вашингтона способствовать сближению позиций сторон, добавили в МИД РФ.

"В ходе разговора были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", – говорится в заявлении.