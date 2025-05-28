МЗС Росії повідомило про телефонну розмову Лаврова з Рубіо

Лавров нібито розповів Рубіо про підготовку російською стороною пропозицій до чергового раунду переговорів з Україною

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

У середу, 28 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомило МЗС держави-агресора. США наразі цю інформацію не коментували.

У російському МЗС стверджують, що Лавров розповів Рубіо про перебіг реалізації домовленостей російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа від 19 травня, а також "про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі".

Рубіо під час розмови нібито наголосив на націленості американського президента на якнайшвидше завершення війни та висловив готовність Вашингтона сприяти зближенню позицій сторін, додали в МЗС РФ.

"Під час розмови було також порушено актуальні питання двостороннього порядку денного. Сторони підтвердили взаємний настрій на продовження конструктивного діалогу між зовнішньополітичними відомствами Росії та США", – йдеться у заяві.