МЗС Росії повідомило про телефонну розмову Лаврова з Рубіо
У середу, 28 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомило МЗС держави-агресора. США наразі цю інформацію не коментували.
У російському МЗС стверджують, що Лавров розповів Рубіо про перебіг реалізації домовленостей російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа від 19 травня, а також "про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі".
Рубіо під час розмови нібито наголосив на націленості американського президента на якнайшвидше завершення війни та висловив готовність Вашингтона сприяти зближенню позицій сторін, додали в МЗС РФ.
"Під час розмови було також порушено актуальні питання двостороннього порядку денного. Сторони підтвердили взаємний настрій на продовження конструктивного діалогу між зовнішньополітичними відомствами Росії та США", – йдеться у заяві.
- 28 травня 2025 року Лавров заявив, що нібито наступний раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться у Стамбулі 2 червня.
- Умєров сказав, що Україна не проти нової зустрічі з росіянами, але Москва має передати свій так званий меморандум, щоб Київ встиг опрацювати документ до переговорів.