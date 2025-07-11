У Держдепу запитали, чим Лавров заслужив на зустріч із Рубіо. Там кажуть – треба спілкуватись

У Держдепі вчергове дорікнули адміністрації Байдена, яка зовсім не розмовляла з росіянами впродовж усієї повномасштабної війни

Теммі Брюс (Фото: flickr)

Державний департамент США пояснив, навіщо очільник відомства Марко Рубіо знову зустрічався із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Речниця Держдепу Теммі Брюс сказала на брифінгу, що для досягнення миру треба спілкуватись зі всіма сторонами, зокрема і з Росією – навіть попри її масовані повітряні атаки.

Журналіст запитав Брюс, чому, на думку Держдепу США, Лавров заслуговує на особисту зустріч із Рубіо на тлі ударів Росії по різних містах України, зокрема Києву.

Брюс у відповідь нагадала, що попередня адміністрація США не розмовляла із росіянами впродовж трьох років.

"Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання. Ви маєте розмовляти з усіма <…> Бо кожен цей крок впливає на рішення, яке вам доведеться ухвалити", – сказала речниця Держдепу.

Брюс заявила, що адміністрація Трампа нібито має важелі впливу завдяки ідеям і владі та завдяки ефективності держсекретаря.

Водночас вона наголосила, що США рішуче засуджують ескалацію російських ударів по Україні й висловлюють співчуття родинам загиблих.

"Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – сказала Брюс.

Також вона запевнила, що з українською стороною у Штатів спілкування відбувається на регулярній основі.