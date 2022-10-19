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У Кулебы ответили МИД Китая: Тяжело представить, что посол не сообщал об атаках на Киев

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 17:45
У Кулебы ответили МИД Китая: Тяжело представить, что посол не сообщал об атаках на Киев - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Заявление спикера МИД Китая, что он "ничего не знает" о российских ударах по Киеву, является некорректным. Об этом написал в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Ему тяжело представить, что посол Китая, который находится в Украине, не информирует свое правительство об атаках на столицу. Украинское посольство в КНР также регулярно посылает в МИД Китая информацию о преступлениях России в Украине.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно", – заявил Николенко.

Украина ожидает более проактивной роли Китая как постоянного члена Совбеза ООН, добавил спикер МИД.

"Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", – подытожил он.

  • Армия РФ с 10 октября несколько раз атаковала гражданские объекты в Киеве. Только 18 октября российские ракеты прилетели на левый берег столицы, погибли три человека, были проблемы с водой и электроэнергией.  
  • 19 октября спикер МИД Китая заявил, что "ничего не знает" об атаке на Киев, и призвал к "сдержанности".

Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Марко Сировой
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МИД Китая МИД киев ракетный удар олег николенко Ван Вэньбинь
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