У Кулебы призвали западные посольства не делать "нагнетающих" шагов

Министерство иностранных дел призвало посольства международных партнеров не делать шагов, которые "нагнетают информационное поле и расшатывают общество". Ведомство считает преждевременной эвакуацию членов семей дипломатов из Украины на фоне угрозы новой волны российской агрессии, говорится в комментарии, распространенном его пресс-службой.

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МИД приветствует решения большинства посольств не менять режим работы, в частности не начинать эвакуацию членов семей дипломатов. В министерстве по-прежнему считают такие шаги поспешными.

"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество", – говорится в заявлении МИД.

В министерстве Дмитрия Кулебы заверяют, что продолжают тесно взаимодействовать с партнерами для оценки дальнейших рисков и угроз агрессии России.

В МИД уверены: нынешние вызовы можно преодолеть исключительно благодаря единству и скоординированности общих действий.

На 24 января об отзыве членов семей сотрудников посольств или части самих дипломатов заявили США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД назвали такие шаги "преждевременными" и напомнили: в стране работают 129 посольств, об эвакуации заявили лишь четыре.

26 января посольство США призвало американских граждан покинуть Украину из-за российской угрозы.

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Марк Сировой

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